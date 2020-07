Candreva: “Verona-Inter, non il risultato che avremmo voluto. Lottiamo…”

Candreva: “Verona-Inter, non il risultato che avremmo voluto....

Antonio Candreva attraverso un post pubblicato nei social ha espresso il suo rammarico per il pareggio maturato ieri sera in Verona-Inter dopo la rimonta (in entrambi i casi c’è il suo zampino).

CONTINUA A LOTTARE – Antonio Candreva, autore del gol del pareggio ieri sera e e protagonista anche in occasione del secondo (tiro deviato da Dimarco) attraverso un post pubblicato su Instagram non è felice per il pareggio maturato contro il Verona: “Non il risultato che avremmo voluto, continuiamo a lottare”.