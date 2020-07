VIDEO – Tanti auguri Adani! Il gol alla Juventus e la dedica speciale

Condividi questo articolo

Buon compleanno a Daniele Adani! Ex giocatore dell’Inter – oggi opinionista su “Sky Sport” -, dal 2004 al 2004, oggi spegne ben 46 anni. Attraverso un video pubblicato attraverso il canale YouTube “Melting Sports” vogliamo ricordare il suo gol alla Juventus e la dedica speciale al tifoso nerazzurro… Francesco.

BUON COMPLEANNO! – Oggi Daniele Adani compie 46 anni! Tanti auguri Lele dalla redazione di Inter-News.it. Per ricordarlo abbiamo scelto un gol particolare: Semifinale Inter-Juventus di Coppa Italia, 12 febbraio 2004. Al 95′ con l’Inter in dieci: Adani si lancia in avanti, Emre raccoglie il cross di Stankovic, Chimenti para ma il tap-in vincente è quello di Lele Adani che di piatto mette dentro la palla del 2 a 2, subito dopo la dedica a Francesco, tifoso dell’Inter della provincia di Brescia che all’età di 15 anni era scappato via di casa.