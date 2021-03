Bastoni archivia Parma-Inter e pensa all’Atalanta: «Avanti così!»

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Alessandro Bastoni si gode la vittoria dell’Inter in casa del Parma, ma pensa già alla prossima sfida. Lunedì sera toccherà all’Atalanta (a San Siro, fischio d’inizio ore 20.45).

LUNGO IL PERCORSO – Alessandro Bastoni festeggia per la vittoria dell’Inter in casa del Parma, puntando già al prossimo obiettivo. Lunedì sera assieme ai compagni affronterà l’Atalanta, squadra in cui il difensore classe 1999 è cresciuto. Un impegno ostico ma che non deve spaventare i nerazzurri. E a guidare la carica è proprio lui, a fine partita: “Avanti cosi 🔥⚫️🔵“.