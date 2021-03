Hakimi soddisfatto dopo Parma-Inter: Â«Grande prestazione!Â»

Hakimi soddisfatto dopo Parma-Inter: «Grande prestazione!»

Condividi questo articolo

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi è pienamente soddisfatto della sua prestazione e di quella dell’Inter contro il Parma. Ecco il suo messaggio a fine gara.

FELICITÀ – Achraf Hakimi non ha rimpianti per la sua prestazione in Parma-Inter, anzi è pienamente soddisfatto. Il marocchino è tra i più pericolosi dei nerazzurri, soprattutto quando sgasa sulla destra e mette palla al centro. Nessun gol e nessun assist per lui, al rientro dopo la squalifica, ma questo non intacca l’umore. A fine gara esprime grande soddisfazione: “Grande prestazione!!”.