Moviola Parma-Inter: Pasqua attende l’orologio per dare gol a Sanchez

Parma-Inter ha avuto Fabrizio Pasqua come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Tivoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA PARMA-INTER, PRIMO TEMPO – Fabrizio Pasqua voto 6. Ci pensa la tecnologia a risolvere la situazione più problematica di una partita tutto sommato tranquilla. Dopo sei minuti chiede a gran voce un rigore il Parma, ma a torto: è Dennis Man a calciare la gamba di Nicolò Barella, che fa di tutto per non intervenire e ci riesce. Il check non cambia la decisione presa in diretta dall’arbitro. Misterioso il fallo fischiato a metà primo tempo a Stefan de Vrij su corner, perché sembra che siano Mattia Bani e il compagno Lautaro Valenti a ostacolarsi a vicenda cadendo entrambi. Al 33′ Hernani cade a contrasto con Alessandro Bastoni sull’azione dei due tiri murati, non pare esserci nulla ma in caso di gol il VAR avrebbe controllato.

MOVIOLA PARMA-INTER, SECONDO TEMPO – L’episodio decisivo della partita avviene al 54′, col primo gol dell’Inter. Nulla da discutere sulla posizione (ad Alexis Sanchez la palla arriva da un avversario), sul tiro del cileno respinge Riccardo Gagliolo ben oltre la linea. L’assistente Dario Cecconi sembra non voler dare la rete, ma Pasqua l’assegna dopo che l’orologio della goal-line technology gli segnala come il pallone sia dentro. Al 90′ si ferma Arturo Vidal, colpito duro da un avversario (ma manca il fallo), con l’Inter che butta palla fuori. Si riprende a giocare trenta secondi più tardi, senza intervento dello staff medico, ma per questo motivo il recupero passa comunque da tre a quattro minuti. L’unica ammonizione del match arriva al 92′, per Matteo Darmian che entra in ritardo su Maxime Busi.