Barella con gli occhiali da sole al Quirinale diventa un meme: il web esplode

Ieri è stato il giorno dell’incontro della Nazionale Italiana con le più alte cariche dello Stato. Gli azzurri si sono recati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi far visita al premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il protagonista? Nicolò Barella che è diventato, per una foto al Quirinale, un meme vivente.

FESTA GRANDE – Come tutta la squadra, Nicolò Barella (vedi articolo) si è presentato ai vari eventi nel vestito firmato da Armani che l’Italia ha indossato per tutto il cammino europeo. Il centrocampista dell’Inter è diventato un meme e ha scatenato le reazioni sui social a causa di uno “scatto rubato” che lo coglie intento a bere dell’acqua indossando occhiali da sole che coprono uno sguardo abbastanza perso nel vuoto. Ecco le migliori reazioni social raccolte su Twitter dalla nostra Redazione con protagonista il centrocampista nerazzurro.

PAZZESCO BARELLA CHE È GIA MENTALMENTE IN VACANZA E HA SCAMBIATO IL QUIRINALE PER UNA SPIAGGIA pic.twitter.com/XNyNWxczSp — fab ☀️ è in sessione (@scivolidinuovo_) July 12, 2021

io nella vita voglio avere la nonchalance di Barella che si presenta al Quirinale palesemente sbronzo#Barella pic.twitter.com/l1t2DwuqS2 — ggaia IT'S COMING ROME🇮🇹🇮🇹 (@penguinpaws_) July 13, 2021

Dimmi che hai fatto serata senza dirmi che hai fatto serata #Barella #NotteAzzurra pic.twitter.com/mJKX1dm20d — Titti (@tittihz) July 12, 2021

Quando raccontano cazzate ma tu hai gli screen #Barella pic.twitter.com/ogdlbYmq0M — Laura 🐣 (@LauraFG1302) July 12, 2021

Quando in gita dopo la nottata in bianco, la prof ti portava a vedere il museo #Barella pic.twitter.com/7HZZ9mPvbV — Giuseppina Tomasello (@pinutomasello) July 12, 2021

