Zhang: “Inter, vogliamo vincere e attirare top! Dal Pino? Parole leggere”

Intervenuto al FT Business of Football, Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato degli obiettivi di Suning per il club nerazzurro e delle sue parole di Paolo Dal Pino

INTER – Queste le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, nel corso dell’intervista di giovedì: «Per l’Inter, in quanto uno dei club più importanti al mondo, devi fare del tuo meglio per vincere. Non vogliamo [vendere] i nostri giocatori di talento e attiriamo i migliori talenti da tutto il mondo».

SUNING – Quindi Zhang: «Da quando l’Inter è stata acquistata da Suning, il club ha subito una grande trasformazione. Innanzitutto, le nostre prestazioni in campo. In secondo luogo, il nostro valore commerciale e di marketing. Dalle nostre piattaforme digitali puoi vedere che i numeri sono doppi o tripli di un paio d’anni fa, quindi è logico che anche il nostro valore [per gli sponsor] come club stia aumentando».

DAL PINO – Quindi Zhang rincara la dose su Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: «Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti».