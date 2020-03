Mertens-Inter, Politano la chiave in caso di rinnovo? Napoli su un sostituto

L’Inter non avrebbe intenzione di mollare Dries Mertens, anche nel caso in cui l’attaccante belga rinnovasse con il Napoli grazie a Matteo Politano

ASSE INTER-NAPOLI – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il Napoli sarebbe al lavoro su Andrea Belotti. Contatti in corso dunque per l’attaccante del Torino. Nel frattempo l’Inter resterebbe vigile su Dries Mertens nonostante il rinnovo del contratto che sembra essere in arrivo. Il club nerazzurro starebbe cercando di legare l’affare per il belga al riscatto di Matteo Politano.