Zhang: “Coronavirus, il legame tra Inter e Milano! Due messaggi positivi”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di “Corriere.it”, Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato di ciò che lega il club nerazzurro a Milano in tempi di emergenza Coronavirus

“LINK FORTISSIMO” – Queste le parole di Steven Zhang, presidente dell’Inter, sul legame tra società nerazzurra e la città di Milano in questo difficile periodo, in piena epidemia da Coronavirus: «Siamo orgogliosi di essere parte di Milano. Per dare dimostrazione del nostro supporto alla città, abbiamo annunciato una donazione a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco di Milano per sostenere lo straordinario lavoro dei sanitari in questi giorni complessi e per sottolineare il profondo legame del club con la città. Inoltre, continueremo a sostenere Milano, a parlare della sua rinascita, a lanciare messaggi positivi, consolidando un link tra l’Inter e Milano già fortissimo, che si potenzierà ulteriormente con il progetto del nuovo stadio, che rappresenterà un ulteriore boost per la città, in linea con il profilo di innovazione e di propensione al cambiamento che da sempre rendono unica Milano».