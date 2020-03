Giordano: “Inter, prestazione preoccupante. Ma non tutto è perduto”

Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio e opinionista, è intervenuto durante “La Domenica Sportiva” parlando di Juventus-Inter e della prestazione dei nerazzurri di Antonio Conte

COCCI – Poco o nulla da salvare per l’Inter di Antonio Conte, dopo la sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium. Bruno Giordano analizza così la partita nello specifico: «Le scelte di Maurizio Sarri sono state abbastanza sorprendenti. La Juventus mi è sembrata più concentrata, ma la partita andava a strappi. Nel momento in cui i bianconeri hanno trovato la rete con Aaron Ramsey non c’è stata più partita. Prima era più equilibrata. Certo, mancano ancora undici partite e non sono poche, se l’Inter dovesse vincere contro la Sampdoria sarebbe ancora lì. La prestazione di stasera, però, è stata un po’ preoccupante. Christian Eriksen? Non è facile rinunciare alla sua qualità. È entrato nel momento più difficile e peggiore per l’Inter. Difficile trovare la giusta concentrazione, senza pubblico, per novanta minuti. Virus? Mi dà l’idea che oggi ci sia più confusione dei giorni precedenti».