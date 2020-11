Zanetti: “Maradona unico, non ci credo. Grazie a lui l’amore per il calcio”

Zanetti, vice-presidente nerazzurro, prima di Inter-Real Madrid valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona.

SU MARADONA – Zanetti prima di Inter-Real Madrid di Champions League, ai microfoni di “Sky” ha parlato dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona: «Diego è stato unico per tutto quello che ha fatto, ci ha reso felice per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Ci ha abituato a restare in piedi nonostante tutte le difficoltà, io ancora non ci credo. Avevo tredici anni quando vidi l’Argentina campione del mondo nel 1996. Diego ci ha trasmesso questo amore per questo sport. In questo momento ogni angolo di ogni quartiere ci sarà sempre la sua presenza».