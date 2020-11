Butragueno: “Inter-Real Madrid, big match per rendere onore a Maradona!”

Emilio Butragueno

Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali delle Merengues, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima del calcio d’inizio di Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League

ALTA TENSIONE – Pochissimi istanti al kick-off di Inter-Real Madrid. Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali delle Merengues, ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «Maradona? Tutti siamo profondamente dispiaciuti, era uno dei più grandi di questo sport. La famiglia del calcio è in lutto perché lui l’ha portato ad un altro livello ed è un giorno molto triste. Stasera giochiamo una partita straordinaria per rendere omaggio a Diego. Mi ricordo di averlo affrontato con la maglia del Napoli, ma anche con Siviglia e Barcellona. Conservo un ricordo di ammirazione e affetto per tutto quello che ha dato. Uno come lui ha permesso al calcio di essere quello che è, il primo sport al mondo».