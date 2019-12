Wanda Nara attacca: “Lukaku 200 gol? 150 l’ultimo 9 all’Inter, ottavi in TV”

Wanda Nara se la prende con Giacomo Valenti, che parlando di Lukaku ha fatto un attacco a Icardi (vedi articolo). La moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter ha voluto rimarcare i numeri dell’argentino con la maglia nerazzurra. Queste le sue parole da “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5.



PARAGONE SCOMODO – A Wanda Nara non piace che si parli bene di Romelu Lukaku dimenticando Mauro Icardi. L’attacco nei confronti del belga è frontale e abbastanza seccato: «Sarebbe bello vederlo nelle partite importanti, vedrà i quarti (gli ottavi di Champions League, ndr) in TV. Centocinquanta gol li ha fatti l’ultimo 9 dell’Inter (in realtà Icardi ne ha fatti centoventiquattro, ndr)… Io penso che il vero valore aggiunto di questa squadra sia Antonio Conte, che sia Conte la differenza vera. Lui solo tre volte ha giocato con il centrocampo chiesto dall’inizio (Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Stefano Sensi, ndr), è Conte che sta facendo la differenza. Lukaku la settimana scorsa lo stavano massacrando, poi fa due gol al Genoa ed è un fenomeno. Io sono tifosa dell’Inter ma non sopporto più la mancanza di rispetto, perché si parla dell’ex 9 (Icardi, ndr) e io sono qua. No, questo un po’ mi tocca. A me non me ne frega niente di quello che hai visto (si riferisce a Giacomo Valenti presente in trasmissione, ndr), io ho visto un 9 che ha fatto centocinquanta gol».

IL DEBUTTO – Wanda Nara, dopo le polemiche su Lukaku, dà invece un pensiero positivo su Sebastiano Esposito: «Che tenerezza quell’immagine lì con la mamma. Ci ha fatto emozionare a tutti, abbiamo visto un po’ quello che fanno tutte le mamme. Ho visto tutti i sacrifici che faceva per portarlo, vedere questa partita dal vivo non è abituale».