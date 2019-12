VIDEO – Sassuolo-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Sassuolo-Napoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IL RISCATTO ALL’ULTIMO – Sassuolo-Napoli 1-2 nella diciassettesima giornata di Serie A. Il Napoli vince sull’ultimo pallone della partita e si rilancia proprio quando finisce il 2019. Il Sassuolo gioca un ottimo primo tempo, ma poi cala alla distanza e si fa ribaltare interrompendo la serie positiva. In avvio occasioni solo da angolo, prima Mario Rui salva su Manuel Locatelli sulla linea e poi Kostas Manolas dall’altra parte prende la traversa. Al 29′ Locatelli crossa sul secondo palo, Hamed Junior Traoré sfrutta il buco di Mario Rui e di destro mette sotto le gambe di Alex Meret. Proprio l’ivoriano ha la palla del raddoppio, su contropiede di Locatelli, ma spara addosso al portiere e spreca la chance della doppietta. È Allan a svegliare gli azzurri, al 57′ riceve palla sfruttando un movimento di Arkadiusz Milik, si gira benissimo e col destro supera Gianluca Pegolo. Il Sassuolo non esce più, il Napoli ha diverse occasioni, come una traversa di José Maria Callejon con successivo salvataggio di Locatelli su Insigne, soprattutto dopo l’ingresso di Dries Mertens, su un cui destro Pegolo respinge male e Callejon segna di faccia. Lo spagnolo è però in fuorigioco: gol annullato dal VAR. Tutto buono invece al 94′, quando su corner prolungato da Giovanni Di Lorenzo l’anticipo di Pedro Obiang su Elif Elmas finisce nella sua porta. È autogol, e sono tre punti per il Napoli e per Gennaro Gattuso, sconfitto otto giorni fa dal Parma proprio nel recupero. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.