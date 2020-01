Young, cena di benvenuto con tutta l’Inter! Solito rito canoro di iniziazione

Young è da poco un nuovo giocatore dell’Inter ma sembra essersi già inserito alla perfezione. Come testimoniato da Lukaku sulle sue Instagram Stories, l’inglese canta nel corso di una cena di squadra in suo onore

BENVENUTO CANTERINO – Ashley Young è il protagonista di serata in casa Inter. Tutta la squadra si è riunita a cena per dare il benvenuto al neo acquisto proveniente dal Manchester United. Romelu Lukaku, suo amico e compagno fino all’estate scorsa ai Red Devils, filma entusiasta l’inglese mentre si esibisce nel tradizionale rito di iniziazione per nuovi arrivati. L’esterno nerazzurro, in particolare, ha scelto di intonare le note di Bob Marley.