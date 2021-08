Vidal: «Voglio tornare al Colo Colo, ma prima ho dei sogni da realizzare»

Vidal è intervenuto ai microfoni di TNT Sports Chile. Il centrocampista dell’Inter, che ha iniziato al meglio la stagione siglando un gol e fornendo un assist nella prima di campionato con il Genoa, parla del pubblico allo stadio, della Nazionale e del suo prossimo futuro

PUBBLICO E NAZIONALI – Arturo Vidal, intervenuto ai microfoni di TNT Sports Chile, parla dell’importanza del pubblico allo stadio: «Il pubblico è molto importante nel calcio, senza è complicato durante la partita per le motivazioni e le altre tantissime cose che ti dà il pubblico quando ti sta appoggiando o quando ti incontra da avversario». E sul problema Nazionali, con le varie Leghe che si rifiutano di mandare i calciatori in Paesi dove al rientro sarebbe obbligatoria la quarantena (vedi articolo), Vidal afferma: «Speriamo che il problema possa essere risolto e che tutti i giocatori possano divertirsi in nazionale. È la cosa più bella, ma l’importante è che tutti i nominati possano essere lì».

FUTURO – Vidal, andato in gol con l’Inter nella prima partita di campionato con il Genoa, parla anche del suo prossimo futuro: «Ho sempre detto che voglio tornare al Colo Colo, ma ho ancora tanto da combattere, raggiungere obiettivi, sogni che ho. Voglio tornare al Colo Colo ad un buon livello, non per ritirarmi».