Verona-Inter, Correa subito a disposizione! Lautaro Martinez scalpita – Sky

Verona-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45. Correa, che ha scelto il numero di maglia (vedi articolo), sarà tra i convocati così come Simeone per Di Francesco. Di seguito quanto detto da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

A DISPOSIZIONE – Verora-Inter vedrà tra i convocati di Simone Inzaghi anche Joaquin Correa: «L’allenamento è appena finito, domani con il Verona l’Inter avrà Correa a disposizione, non dal 1′ ma potrà entrare a gara in corso. Dall’altra parte c’è il Verona che avrà Simeone tra i convocati. Poi vedremo anche se Inzaghi riproporrà lo stesso 11 titolare visto con il Genoa con qualche piccola modifica: Lautaro Martinez scalpita».