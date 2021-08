Lazaro esubero a tutti gli effetti ora: l’Inter lo taglia anche… numericamente!

Lazaro ha un piede e mezzo fuori dall’Inter. Quasi due. E da oggi non ci sono più molti dubbi sul fatto che l’austriaco non sia nei piani nerazzurri, in seguito alle ultime novità… numeriche

SENZA NUMERO – L’annuncio di Joaquin Correa da parte dell’Inter, dopo la cessione di Andrea Pinamonti all’Empoli, cambia molto in casa nerazzurra. A livello numerico, la Lista UEFA è “completa” (vedi focus). E per la Lista Serie A ci sono pochi margini. Nomi minori, ecco. Chi ne è sicuramente escluso, da pochi minuti anche ufficialmente, è Valentino Lazaro. L’esterno destro austriaco, dopo l’annuncio del numero di Correa (vedi articolo), addirittura è – di fatti – senza numero di maglia. Non potrà essere convocato in Hellas Verona-Inter ma ciò non dipende dal numero di maglia, che è un dettaglio secondario. Lazaro è in uscita dall’Inter, che nelle prossime ore definirà la sua cessione. Si parla con insistenza del Benfica (vedi aggiornamento). Del resto, la situazione era già delineata dopo l’arrivo di Denzel Dumfries (vedi focus). Lazaro per l’Inter è un esubero. A tutti gli effetti, ora: il “suo” numero 19 è passato sulla schiena del neo acquisto Correa, che potrebbe debuttare già a Verona domani sera.