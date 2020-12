Vidal rischia di saltare Inter-Shakhtar Donetsk: le ultime sulle sue condizioni

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Vidal ha già dovuto saltare la trasferta di Monchengladbach per squalifica, ma adesso rischia seriamente di salutare anzitempo la Champions League. In Inter-Shakhtar Donetsk la sua presenza al momento è a rischio per infortunio

PROBLEMA FISICO – Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile. L’uscita di Arturo Vidal dopo 70′ nel triplo cambio di Inter-Bologna non è stata una staffetta programmata. Alla base della sostituzione un problema fisico che ha costretto il centrocampista cileno a chiedere il cambio prima di peggiorare le sue condizioni. A fermare Vidal è un fastidio al flessore della coscia sinistra, che adesso rischia di fargli saltare la decisiva partita di mercoledì in Champions League. Il numero 22 dell’Inter verrà valutato dallo staff medico nerazzurro nelle prossime ore. C’è fiducia, ma allo stesso tempo non si può prendere sottogamba la situazione. Intanto Vidal da ieri è sottoposto a terapie per cercare di recuperare ed essere disponibile contro lo Shakhtar Donetsk. Un problema in più per Antonio Conte, che si troverebbe nuovamente con il centrocampo dimezzato in tutti i suoi effettivi. In casa Inter, comunque, c’è fiducia nel recupero del giocatore: Vidal non vorrà saltare Inter-Shakhtar Donetsk per nessuna ragione al mondo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime.