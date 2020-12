Inter-Shakhtar Donetsk, Moraes ancora indisponibile: le ultime

Junior Moraes Shakhtar Donetsk

Inter-Shakhtar Donetsk in programma mercoledì alle 21, decisiva per il percorso in Champions League per entrambe le squadre. Luis Castro, tecnico degli ucraini, dovrà fare i conti con l’infortunio del centravanti Junior Moraes.

LE ULTIME – Inter-Shakhtar Donetsk, decisiva così come l’altra partita del girone, quella tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach. Luis Castro però affronterà in trasferta l’Inter probabilmente senza il suo centravanti Junior Moraes, infortunatosi proprio in Champions League contro gli spagnoli (vedi QUI). Il calciatore, uscito anzitempo in Europa, non è stato impiegato neanche in campionato nella vittoria interna per 5-1 contro il Minaj. Così come comunicato subito dopo la sfida, il calciatore non sarà disponibile contro i nerazzurri. Possibile dunque rivedere in campo Fernando, giovane attaccante brasiliano classe 1999 che in questa stagione ha totalizzato undici presenze e un solo gol.