Vidal, miglioramenti netti: Inzaghi lo convoca per Shakhtar Donetsk-Inter?

Arrivano buone notizie riguardo Arturo Vidal: sarebbero migliorate molto le condizioni fisiche del centrocampista dell’Inter.

CONDIZIONI – Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha confermato in gruppo Joaquin Correa, ma soprattutto dà un’importante notizia che riguarda Arturo Vidal. Infatti il giornalista segnala miglioramenti netti da parte del centrocampista cileno. Quest’ultimo non è ancora rientrato in gruppo, ma la sua condizione sarebbe migliorata parecchio. Il giocatore aveva un sovraccarico muscolare. Se starà molto meglio anche domani, da vedere se Simone Inzaghi deciderà di portarlo in Ucraina per la partita di Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter, oppure se sceglierà come con Joaquin Correa non convocandolo per la partita di ieri, mentre ora è pronto (vedi articolo).

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi