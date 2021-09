Correa, prosegue recupero: le ultime in vista di Shakhtar Donetsk-Inter

Sta continuando il recupero di Joaquin Correa, assente nella partita contro l’Atalanta: gli aggiornamenti in vista di Shakhtar Donetsk-Inter.

AGGIORNAMENTI – Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha aggiornato sull’Inter il giorno dopo il pareggio contro l’Atalanta. La squadra nerazzurra su sta allenando in vista della partita di Champions League che vedrà la formazione di Simone Inzaghi contro lo Shakhtar Donetsk. Ad Appiano Gentile si svolgendo una fase di scarico. Tranne Stefano Sensi ed Arturo Vidal, tutti gli altri giocatori dovrebbero essere in gruppo. Sta continuando il recupero di Joaquin Correa. Il tecnico nerazzurro lo reinserirà per il viaggio a Kiev, dove avrà luogo la partita contro la squadra di Roberto De Zerbi.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi