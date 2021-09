FOTO – Dzeko guarda oltre Inter-Atalanta: «Testa alla Champions League»

Edin Dzeko ha pubblicato un post sui social dopo il pari contro l’Atalanta: attaccante dell’Inter già con la testa alla Champions League.

FOTO – Edin Dzeko pensa subito alla partita di Champions League che vedrà l’Inter sfidare lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante bosnico si è già messo alle spalle il pareggio interno dei nerazzurri contro l’Atalanta e si subito focalizzato sulla partita di martedì contro gli ucraini. Lo dimostra con la didascalia presente nel post che ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole. “Peccato per il pari finale. Testa alla Champions ora. 💪 Focused on next match 👊 #ForzaInter ⚫️🔵 #Inter #SerieA #Football #WSA“.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko