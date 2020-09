Vidal, Inter raggiunge accordo con Barcellona: le cifre dell’affare

L’Inter avrebbe trovato l’accordo con il Barcellona per il cartellino di Arturo Vidal che presto potrà giungere tra le fila di Antonio Conte

INTESA – L’operazione Arturo Vidal che lo porterebbe all’Inter sarebbe in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da “Goal.com”, il centrocampista cileno non si libererebbe a zero. Infatti il club nerazzurro dovrebbe pagare un indennizzo al Barcellona. Sulla base di 500mila euro più bonus sarebbe stato raggiunto l’accordo tra le parti. Così nelle prossime ore il calciatore difrenarmi volare alla volta di Milano dopo non essersi allenato con la squadra blaugrana quest’oggi, come riportato da fonti spagnole.