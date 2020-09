Commisso: “Fiorentina, zero debiti con le banche. Inter, Juventus, Milan…”

Rocco Commisso

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato della situazione finanziaria della Viola rispetto a club come Inter, Juventus, Milan e Roma

DEBITI – Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Viola, di ritorno a Firenze. «Ci sono, senza fare nomi, ci sono tante squadre non con i conti a posto. La Fiorentina ha zero debiti con le banche, abbiamo debiti solo per i giocatori. Di questo dovete essere contenti. I debiti li facciamo in America, poi portiamo soldi qui senza debiti. Leggete quanto è successo alla Roma, al Milan, alla Juventus, all’Inter. La Fiorentina è ok finanziariamente, ma non è che ogni anno si può spendere».