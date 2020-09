Vidal-Inter, saluti ai compagni: arrivo nel pomeriggio per firma e ufficialità?

Arturo Vidal Barcellona

Nuovi aggiornamenti dalla Spagna sugli sviluppi per il futuro di Arturo Vidal che stamani non si sarebbe allenato con il Barcellona

INDISCREZIONI – Arturo Vidal non avrebbe partecipato agli allenamenti del Barcellona questa mattina. Secondo Adrià Albers, giornalista di Cadena SER, il cileno nel pomeriggio si recherà a Milano per firmare il contratto che lo legherà all’Inter. L’accordo dovrebbe addirittura essere ufficializzato oggi. Stando al giornalista Josep Soldado Gomez de La Sexta, il sudamericano sarebbe andato alla Ciudad Deportiva solo per salutare i compagni e il suo arrivo a Milano sarebbe ufficiale ed atteso per le ore 18.