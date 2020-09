Lautaro Martinez, Barcellona non ha forza. Vidal, una cosa da capire – Sky

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez

Notizie su Lautaro Martinez, Arturo Vidal e non solo dagli studi di “Sky Sport”: questi gli aggiornamenti sul calciomercato in chiave Inter

LAUTARO MARTINEZ – Gli aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez da parte di Alessandro Sugoni ai microfoni di “Sky Sport”. Secondo il giornalista, Lautaro resterà. il Barcellona non avrebbe forza e l’Inter vorrebbe tenerlo e discutere il rinnovo del contratto. Complicato pensare all’assalto.

VIDAL – Quanto al centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, da quanto risulta anche dalla Spagna, non si sarebbe allenato alla Ciudad Deportiva. Si dovrebbero capire anche le uscite, come quella di Diego Godin. L’affare non sarebbe in pericolo, ci sarebbero solo da capire le tempistiche.

MALES – Sarebbe fatta l’operazione Darian Males per 4 milioni di euro più bonus, in sinergia con il Genoa. Un prospetto che prometterebbe di esplodere.