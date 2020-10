UFFICIALE – Under 21, rinviata Islanda-Italia di questo pomeriggio

Islanda-Italia Under 21, prevista originariamente per questo pomeriggio, è stata rinviata. La decisione presa dalla UEFA dopo le positività al Covid-19 riscontrate nel ritiro degli azzurrini

Il Covid-19 ferma l’Italia Under 21. Gli azzurrini avrebbero dovuto giocare questo pomeriggio in Islanda per una gara di qualificazione agli Europei di categoria, ma l’emergere di alcuni giocatori positivi al Coronavirus (tra i quali l’interista Bastoni) ha portato la UEFA a rinviare ufficialmente la partita. La FIGC in questo momento sta organizzando un volo per riportare la squadra in Italia in serata.