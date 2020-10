Catelli: “Tanta emozione al debutto. I miei obiettivi per quest’anno…”

Anna Catelli, giovane centrocampista di Inter Women, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” dell’esordio in maglia nerazzurra nell’ultima partita contro il Napoli

L’EMOZIONE – Catelli parla dell’emozione del debutto con la maglia dell’Inter: «L’emozione era tanta, per me una grande soddisfazione. Lo considero un punto di partenza e uno stimolo per continuare a fare meglio di quanto stiamo già facendo».

IL PAREGGIO – Catelli parla del pareggio nell’ultima sfida contro il Napoli: «Sicuramente non è il risultato che speravamo. Abbiamo sprecato le occasioni, me compresa. Non vediamo l’ora di rifarci nelle prossime partite».

GIOCARE CON LISA ALBORGHETTI – Catelli parla di come è giocare insieme a una calciatrice esperta come Lisa Alborghetti: «Giocare con Lisa è sempre un motivo di stimolo, posso sempre imparare da lei. Prima della partita mi ha dato tranquillità e sicurezza e infatti mi sono trovata bene in campo con lei».

TESTA ALLA PROSSIMA – Catelli parla della prossima sfida contro la Roma: «Sicuramente entrambe le squadre avranno voglia di vincere. Noi vogliamo dimostrare quello che sappiamo fare, sarà una grande battaglia e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti».

UN SALTO – Catelli è passata dalla Primavera alla prima squadra dell’Inter, le sue sensazioni per il salto: «Passare dalla Primavera alla Prima Squadra significa fare un grande salto. E’ stimolante allenarsi a un certo livello e ritmo. Mi trovo bene con tutte le mie compagne, mi danno sempre consigli per migliorare e imparo da loro».

GLI OBIETTIVI – Catelli parla dei suoi obiettivi personali e di quelli della squadra: «A livello personale l’obiettivo è migliorare e crescere. Come squadra abbiamo le qualità per fare bene e non vediamo l’ora di poterlo dimostrare».