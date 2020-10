Inter-Milan, i rossoneri si allenano a ranghi ridotti: il programma di Pioli

Inter-Milan è il derby in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00, valido per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri, che hanno comunicato la positività al Coronavirus di Gabbia (vedi articolo), hanno svolto un allenamento mattutino a ranghi ridotti. Di seguito il report del sito ufficiale rossonero

RANGHI RIDOTTI – Inter-Milan è la sfida in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.00, valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli continuano a lavorare in vista del derby, nonostante il numero ridotto di giocatori a disposizione del tecnico. Programma di lavoro atletico per i presenti a Milanello: prima di tutto lavoro aerobico con una serie di giri di campo, a seguire allunghi. La seduta è proseguita con alcune esercitazioni focalizzate sulla reattività muscolare.

