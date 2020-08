Tonali-Inter, accordo trovato! Presto incontro con il Brescia: le ultime – SI

Condividi questo articolo

Sandro Tonali Brescia

L’Inter è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da “Sportitalia” il club nerazzurro avrebbe trovato l’accordo con Sandro Tonali, centrocampista e talento del Brescia.

ACCORDO – Sandro Tonali potrebbe essere il prossimo acquisto dell’Inter. Secondo quanto riferito da “Sportitalia” infatti i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il talento del Brescia: un quinquennale da 2,5 milioni di euro più bonus. Un importante passo in avanti per la chiusura della trattativa. Presto, riferisce l’emittente, i nerazzurri cercheranno l’accordo con il Brescia per il cartellino.