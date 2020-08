Messi, Manchester City in pole: Guardiola spera. Inter in attesa – SM

Messi, Manchester City in pole: Guardiola spera. Inter...

Lionel Messi, nella serata di ieri, ha comunicato la sua decisione di lasciare il Barcellona. Numerosi club sono pronti ad accogliere la “Pulce”, tra cui l’Inter. Il Manchester City però, secondo “SportMediaset” è in vantaggio. Claudio Raimondi per “SportMediaset” fornisce gli ultimi aggiornamenti

ATTESA – Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Lionel Messi da “SportMediaset”: «Lionel Messi ha deciso di lasciare il Barcellona. La destinazione più probabile è l’Inghilterra, nello specifico il Manchester City. Ricomporre la coppia dei sogni con Pep Guardiola è nella testa del campione argentino. Il club inglese, però, deve fare i conti con il Fair-Play Finanziario. Possibilità alte anche per il Paris Saint-Germain che vuole continuare a sognare in grande dopo aver raggiunto la finale di Champions League. L’Inter se la gioca, al momento è un passo indietro rispetto ad i due colossi. Non c’è una trattativa, la posizione è attendista».