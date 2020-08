Pardo: “Conte-Inter, buttare via tutto non aveva senso. Messi…”

Pierluigi Pardo intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter ed in particolare della situazione relativa ad Antonio Conte. Una battuta, infine, su Lionel Messi

CHIARIMENTO – Queste le parole di Pierluigi Pardo: «Conte? Ieri può essere stata una giornata meravigliosa o terribile per l’Inter. Secondo me è stata meravigliosa. C’è stato il chiarimento definitivo, e credo che l’allenatore abbia capito che non può tirare troppo la corda. Ha capito che non ci sono molti posti migliori dell’Inter per vincere. Se Conte, dal punto di vista della comunicazione, crescerà, avranno vinto entrambe le parti. Allegri era una soluzione perfetta, ma hai Conte sotto contratto che ha fatto bene. Buttare via tutto non aveva senso, a patto che l’allenatore capisca che non va messo in discussione tutto dopo ogni sconfitta. Messi? Io credo abbia un’offerta, i tempi sono strani. Rimangono i problemi legali, bisognerebbe capire cosa c’è scritto sul contratto per capire se può avvalersi della clausola. Dove va? Non sottovaluterei l’Inter, il Manchester City è sicuramente la favorita».