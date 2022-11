Thuram, Inter non sola: oltre al Bayern Monaco due italiane. Il piano − Sky

Marcus Thuram fa gola a diverse squadre italiane, tra queste l’Inter. Il club nerazzurro però dovrà sfidare diverse concorrenti. All’estero il Bayern Monaco, mentre in Serie A Juventus e Milan

LOTTA − Thuram è un obiettivo dell’Inter. Il club nerazzurro ha messo nel mirino il figlio d’arte che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. A meno di clamorosi scenari non dovrebbe rinnovare con il Borussia Monchengladbach. In Bundesliga è vigile il Bayern Monaco. Secondo Gianluca Di Marzio, ospite su Speciale Calciomercato a Sky Sport, il piano dell’Inter è quello di prenotare il ragazzo per la prossima sessione estiva di calciomercato. Quindi si esclude un possibile arrivo a gennaio. Oltre ai nerazzurri, ci sono Milan e Juventus.