Thuram: «Giocare ogni 3 giorni aiuta, spiego! Darmian veste bene»

Thuram, dopo aver parlato di suo papà e di qualche altro aneddoto su Frog Talks, ha parlato del gruppo Inter raccontando anche qualche simpatico siparietto.

GRUPPO − Thuram parla del grande collettivo nerazzurro e poi scherza sull’abbigliamento: «Nell’Inter siamo tutti amici. Siamo un gruppo vero. Il meglio vestito è Darmian, c’è Calhanoglu anche mi piace il suo stile e Arnautovic quando vuole a volte. Il peggior vestito? Bastoni sembra che fa a posta ogni tanto, mette quello che vuole. Poi c’è Cuadrado che mette scarpe strane. Dico questi due, ma Basto se ne frega. Mi trovo bene con tutti, il primo è Dimarco che è incredibile. Poi Calhanoglu e Arnautovic. C’è il gruppo Bastoni-Dimarco, ma devo dire con tutti. Sono momenti indimenticabili».

MEGLIO GIOCARE SEMPRE − Thuram alla domanda sul tipo di reazione e atteggiamento nelle sconfitte: «Passo velocemente ad altre cose e giocare ogni tre giorni aiuta. Perché passo subito dal campionato alla Champions League, non è come al Borussia Monchegladbach. Ti aiuta tanto giocare sempre, per non pensare alla partita e pensare subito alla prossima. Prima della partita col Napoli abbiamo fatto dei tiri, sette fuori e anche di tanto. Non riuscivo a segnare, però ho trovato la calma nello spogliatoio. Ho dimenticato e sono entrato subito in partita. Agli attaccanti capita. Per i difensori è più complicato, perché puoi fare una partita da 10 e se scivoli all’ultimo minuto e ti segnano la colpa è sua».