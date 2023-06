Thuram atteso al Coni per l’idoneità sportiva! Poi sede Inter − Sky

Dopo lo sbarco a Milano (vedi articolo) e il passaggio alla clinica Humanitas per il primo giro di visite mediche, Marcus Thuram è atteso al Coni per l’idoneità sportiva. Poi in sede Inter

PRIMO GIRO − Thuram è atteso al Coni. Il francese, accolto da diversi tifosi nerazzurri in mattina all’aeroporto di Linate, ha raggiunto la clinica Humanitas per le prime visite mediche. Come riferisce Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport 24, dopo questo iter, sarà il turno dell’idoneità sportiva al Coni. Il Thuram day entra nel vivo, l’Inter piazza il suo primo acquisto stagionale. Nel pomeriggio si recherà in sede nerazzurra per firmare il nuovo contratto. Al francese 6,5 milioni di euro per 5 anni.