Taremi, l’Inter si muove! Incontro con mediatore: lo scenario – TS

Medhi Taremi è tornato al centro dei pensieri dell’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro si è mosso per l’attaccante iraniano attualmente in forza al Porto

OBIETTIVO – Non solo il mercato di gennaio, l’Inter lavora anche per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport se è praticamente certo che il club nerazzurro non farà operazioni per il reparto d’attacco nella sessione invernale di mercato, lo stesso non si può dire di quella estiva. Per la prossima stagione si fa sempre più concreta la pista che porta a Mehdi Taremi, oggi in forza al Porto e in scadenza di contratto a giugno. Negli scorsi giorni l’Inter, in sede, ha incontrato uno dei possibili mediatori della trattativa: nei dialoghi il club ha ribadito l’interesse a portare l’iraniano a Milano nei prossimi mesi a parametro zero. Taremi viene considerato una prima punta perfetta per il gioco di Inzaghi, capace di giocare al meglio sia con Lautaro Martinez che con Thuram. L’Inter vuole accelerare i tempi ed incanalare quanto prima la trattativa sui giusti binari anche perché dal Portogallo arriva un assist: secondo le regole vigenti nel paese, dal primo luglio, il calciatore diventerà comunitario, visto che Taremi avrà giocato per cinque anni nel campionato locale: particolare che quindi permetterebbe anche ai nerazzurri di non riempire uno dei due slot da extracomunitario disponibili per ogni stagione,

Fonte: Tuttosport – Simone Togna