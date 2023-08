Pavard sbarca lunedì? Lui si ribella! L’Inter è più rassicurata − CdS

Tra poche ore la telenovela Benjamin Pavard-Inter potrebbe finire una volta per tutte. Ieri nuovo contatto tra i club, con la parte nerazzurra adesso più fiduciosa

RASSICURAZIONI − Pavard scalpita per arrivare a Milano, l’Inter lo aspetta a braccia aperte. Giornata chiave quella di ieri nonché abbastanza tumultuosa. L’ostracismo in conferenza stampa di Thomas Tuchel aveva fatto pensare al peggio, col tecnico tedesco ancora convinto di poter tenere Pavard in caso di mancato sostituto. Ma il confronto tra Inter e Bayern Monaco ha difatti allentato la tensione dando maggiori rassicurazioni al club meneghino. Già lunedì il francese potrebbe sbarcare. Ne è convinto lo stesso difensore, che ieri per ripicca ha deciso di non partecipare all’allenamento della vigilia contro l’Augsburg per non precisati problemi alla schiena. Segnali di ribellione, come quelli, già evidenziati mercoledì quando non si è presentato all’allenamento per un presunto attacco influenzale. Insomma, Pavard non vede l’ora di partire. A dargli una mano ci pensa Trevoh Chalobah, l’uomo indicato per sostituirlo. L’inglese piace a Tuchel, che già lo ha allenato ai tempi del Chelsea. Sulla lista rimangono, comunque, i nomi di Geertruida e Bella-Kotachap.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno