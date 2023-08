Sanchez-Inter 2.0, Correa ‘ritarda’ l’annuncio! Nuovo numero − CdS

Oggi l’annuncio ufficiale di Alexis Sanchez all’Inter per la seconda volta. Correa e il Marsiglia hanno fatto slittare il tutto. Scelto il numero di maglia

COME BACK − Sanchez ha fatto le visite mediche e poi ha firmato il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per un anno con ingaggio pari a 2.8 milioni di euro più bonus. L’annuncio sarà oggi perché bisognava aspettare quello di Joaquin Correa al Marsiglia. Il Tucu, arrivato verso le 16 in Francia, è stato annunciato ufficialmente solamente in serata. Oggi toccherà a El Nino Maravilla. Scelto anche il numero maglia, non più il 7, finito sulle spalle di Cuadrado, ma il 70. Ieri primo mini allenamento ad Appiano Gentile, oggi il vero reintegro con allenatore e compagni. Da capire se sarà convocato per lunedì, difficilmente sarà in campo anche per uno scorcio di tempo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno