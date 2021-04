Suning per il momento continua a mantenere il controllo della maggioranza dell’Inter ma a breve potrebbe cambiare la minoranza. Quella attualmente in mano a LionRock. In questo modo verrebbe trovata una soluzione all’attuale problema di liquidità. Di seguito quanto ripreso dal sito specializzato “Calcio e Finanza”

MINORANZA – In casa Inter al momento si vive una situazione di stand-by apparenti ma a breve ci saranno novità, come anticipato in esclusiva da Inter-News.it nelle ultime ore (vedi articolo). La conferma arriva dai colleghi di “Calcio e Finanza“, specializzati sull’argomento: “[…] Tutte le ipotesi emerse da gennaio in poi sono naufragate, da BC Partners a PIF (Public Investment Fund, ndr), tra richieste di Suning ritenute eccessive e trattative mai andate oltre un primo approccio. Ora si guarda agli USA per trovare una soluzione: l’ipotesi allo studio, secondo ambienti interisti, riguarda la quota di minoranza in mano a LionRock Capital, fondo di Hong Kong da sempre vicino a Suning, che potrebbe diventare così americana. Non però nelle mani di un solo socio: potrebbe un gruppo selezionato di investitori ad acquisire il 31,05% che oggi è del fondo, in modo anche da limitare l’esborso”.

OPZIONI – Le situazioni sul tavolo devono ancora essere valutate attentamente. Ecco in che modo “Calcio e Finanza” riassume il tutto: “[…] Oltre ad acquistare la quota di LionRock, i nuovi soci dovrebbero poi intervenire anche a livello di liquidità: strada complicata attraverso aumenti di capitale, ma le ipotesi potrebbero essere altre, come un prestito soci riservato ai nuovi entranti. Senza dimenticare l’opzione del prestito-ponte che la società sta continuando a valutare, oltre al tema rifinanziamento per il bond da 375 milioni in scadenza al 31 dicembre 2022. Anche perché le scadenze restano tali, anche se spostate verso fine stagione: andranno infatti saldati gli stipendi rinviati nelle scorse settimane per i giocatori, oltre a saldare quelli per gli ultimi mesi della stagione”.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante