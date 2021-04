FOTO – Inter, gol del mese di febbraio e marzo: assegnati i 2 premi da IM

Chi ha segnato il gol del mese dell’Inter negli ultimi due mesi? La scelta dei tifosi nerazzurri non lascia dubbi, come annunciato dalla società nerazzurra attraverso i propri canali social

GOL DEL MESE – Tempo di premiazioni in casa nerazzurra. Si parla di gol, quindi è quasi automatico che i protagonisti siano i due attaccanti dell’Inter capolista in Serie A. Il numero 9 Romelu Lukaku, grazie al gol contro il Milan (vedi video), e il numero 10 Lautaro Martinez, grazie a quello contro il Torino (vedi video), sono stati premiati per aver segnato il “Gol del mese” nerazzurro. Rispettivamente di febbraio e marzo 2021. A votare, come di consueto, i tifosi interisti che fanno parte di Inter Membership. Di seguito il post, corredato dalle foto della premiazione, pubblicato dall’Inter sui propri canali social.

🎯 | GOL DEL MESE@RomeluLukaku9 contro il Milan e #Lautaro contro il Torino sono stati votati dai member come i migliori gol siglati nei mesi di febbraio e marzo ⚽️🔥#InterMembership pic.twitter.com/JKzEw63fTp — Inter (@Inter) April 17, 2021