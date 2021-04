Primavera, altro weekend in trasferta per l’Inter Under-19 di Madonna dopo aver fatto visita all’Ascoli. In programma Genoa-Inter, che anticiperà la domenica calcistica nerazzurra prima del big match della Prima Squadra a Napoli

DATA E ORA – Dopo l’1-2 last minute in casa dell’Ascoli (vedi articolo), per l’Inter Under-19 di Armando Madonna è prevista un’altra trasferta. Stavolta in casa del Genoa di Luca Chiappino, che si trova a metà classifica. I rossoblù sono ottavi con 26 punti, tra Milan (27) e Atalanta (25). L’Inter, invece, è sempre terza a quota 33 punti, tra Roma (36) e Juventus (32). Si gioca la 19ª giornata del Campionato Primavera 1, la quarta del girone di ritorno. L’appuntamento con Genoa-Inter è fissato per domani – domenica 18 aprile 2021 – a partire dalle ore 10.30. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale. Poi, subito dopo, testa all’impegno di Serie A, con l’avvicinamento a Napoli-Inter (vedi appuntamento).