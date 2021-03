Suning, no alla cessione dell’Inter: il piano del...

Suning, no alla cessione dell’Inter: il piano del gruppo cinese per il club

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Arrivano nuove notizie su Suning e il futuro dell’Inter: a riportare il nuovo aggiornamento è Nawied Jabarkhyl, corrispondente di CGTN

ULTIME – Stando a quanto riportato da Nawied Jabarkhyl su Twitter, ci sarebbe un nuovo aggiornamento su Suning e Inter. Il corrispondente per UK ed Europa di CGTN, canale tv del gruppo editoriale statale China Media Group, una fonte dell’Inter gli avrebbe riferito che “non c’è alcun piano per Suning di vendere” il club nerazzurro e che è stato “alla ricerca di un nuovo partner o investitore” nella capolista della Serie A. Inoltre la decisione riguardante lo scioglimento dello Jiangsu non avrebbe effetti sulla società milanese.