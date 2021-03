Marani: Â«Inter compattata dalle difficoltÃ  societarie. Conte un fattoreÂ»

Marani: «Inter compattata dalle difficoltà societarie. Conte un fattore»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria in campionato contro il Genoa con un rotondo 3-0. Il giornalista fa il punto sul momento dei nerazzurri

SPIRITO – Queste le parole di Matteo Marani, che parla a proposito del momento dell’Inter: «L’Inter è un club allettante, potrà avere lo stesso destino del Milan, è appetibile al livello internazionale. Bisognerà capire a quanto vorrà vendere la famiglia Zhang. È un problema giocare con dei calciatori che non percepiscono lo stipendio, la situazione è complicata. In questa situazione è stato bravo Conte, che ha compattato il gruppo. La squadra oggi è molto compatta, ha una solidità che prima non ha avuto. Ieri mi ha stupito la ferocia di Conte sul 3-0, ieri fisicamente spingeva la squadra, sulle 38 partite. È uno che sulla distanza produce la differenza rispetto alle altre, è il migliore».