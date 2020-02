Suarez: “Lautaro Martinez dimostra gran livello. Portarlo al Barcellona…”

Suarez, attaccante del Barcellona, si aggiunge a Messi (vedi articolo) fra quelli che elogiano Lautaro Martinez. L’uruguayano, fuori per infortunio, ha parlato in una lunga intervista per Tu diràs, trasmissione della radio catalana RAC1, e fra le tante cose ha risposto a una domanda sulle voci riguardanti l’attaccante dell’Inter.

PREFERENZA DOPPIA – Dopo Lionel Messi anche Luis Suarez mostra il suo gradimento per Lautaro Martinez: «Sì, chiaro. Per il livello che sta dimostrando con l’Inter e l’Argentina credo che abbia molte qualità. Ovviamente è un giocatore che, essendo al secondo anno in Italia, sta mantenendo un grande livello. Portare Lautaro Martinez al Barcellona? Bisogna anche capire che questa non è una decisione che prendono i giocatori (ride, ndr). Non funziona così, poi abbiamo preso un attaccante da poco (Martin Braithwaite, ndr). Certo, è da due anni che dico che sarebbe buono prendere un attaccante, magari anche giovane, perché apprenda e capisca il ruolo che deve tenere quando andrò via dal club. Però a me non hanno chiesto niente (ride, ndr)».