Napoli-Inter di Coppa Italia, informazioni biglietti settore ospiti. Un divieto

Condividi questo articolo

Napoli-Inter di Coppa Italia si avvicina: mancano sei giorni alla partita, in programma giovedì alle ore 20.45. Per il ritorno delle semifinali la società nerazzurra ha ufficializzato le informazioni relative alla vendita dei biglietti nel settore ospiti dello Stadio San Paolo.

NAPOLI-INTER, I BIGLIETTI – “L’Inter scenderà in campo giovedì 5 marzo nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Al San Paolo di Napoli (calcio d’inizio 20.45) i nerazzurri proveranno a ribaltare lo 0-1 dell’andata. Di seguito le informazioni riguardo alla vendita dei biglietti per il settore ospiti.

La vendita è vietata ai residenti della Regione Lombardia.

I biglietti del settore ospiti non saranno venduti online, ma esclusivamente attraverso il circuito TicketOne, dalle 15 di sabato 29 febbraio alle 19 di mercoledì 4 marzo. Il prezzo del tagliando è di 24€ più 1€ di diritti di prevendita. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Il titolo acquistato sarà incedibile. Coloro che acquisteranno il biglietto settore ospiti dovranno accedere allo stadio San Paolo dal Gate 26″.

Fonte: Inter.it