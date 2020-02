Felipe Melo: “Avevo due sogni da bambino, uno era giocare nell’Inter”

Felipe Melo ha giocato un anno e mezzo all’Inter, da settembre 2015 a gennaio 2017. Il centrocampista brasiliano, ora al Palmeiras, è stato intervistato da ESPN e ha rivelato che i nerazzurri erano una delle due squadre che sognava da bambino.

DESIDERIO REALIZZATO – Felipe Melo rivela le sue preferenze: «Avevo due sogni quando ero un bambino, uno era giocare nell’Inter e l’altro nel Manchester United. In una ci sono riuscito, nell’altra ho avuto un’opportunità ma ho finito per non andarci, preferendo la Juventus. Non so se a causa di Roy Keane, ma mi piacevano molto anche Rio Ferdinand e David Beckham».

