Sponsor Inter, sfuma Qatar Airways: pressing dalla Nike − TS

Il tempo stringe per l’Inter e per la questione legata allo sponsor della maglia da presentare: secondo Tuttosport in pressing c’è la Nike. Le novità.

SPONSOR − Il tempo stringe per l’Inter (vedi articolo), perché c’è la maglia della nuova stagione da presentare e manca ancora l’accordo con il nuovo sponsor. Sfumato l’accordo con Qatar Airways, per il main sponsor il club nerazzurro ha sottomano altre due piste. Secondo Tuttosport, però, la Nike pressa per conoscere chi il club andrà a sponsorizzare. Paramount+ sarà invece sul retro della maglia al posto di Lenovo. La fase di negoziazione è perciò entrata nel vivo, decisamente in ritardo, e deve portare frutti in tempi brevi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi