Tesoretto giovani per l’Inter: quanto assi nella manica! − TS

L’Inter ha, grazie ai suoi giovani promettenti, un vero e proprio tesoretto. Tante le possibili operazioni in cui questi profili potrebbero essere coinvolti. Il punto di Tuttosport.

TESORETTO − L’Inter sa che, grazie ai tanti giovani tesserati, ha tra le mani un vero e proprio tesoretto come sottolineato anche da Tuttosport. Il primo nome, attualmente quello più importante, è di Samuele Mulattieri. Il club nerazzurro lo vorrebbe piazzare nell’operazione con il Sassuolo per Davide Frattesi, valutandolo 5 milioni di euro. Ma non è l’unico. A interessare parecchio è anche il nome di Colidio, appena rientrato dal Tigre dove ha fatto molto bene (vedi QUI). L’argentino è arrivato infatti a essere valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. per quanto riguarda, invece, Martin Satriano è atteso l’agente a Milano per trovare una squadra che gli garantisca continuità. Males invece può approdare allo Stoccarda per 4,5 milioni di euro. Infine, Sebastiano Esposito può continuare in prestito al Bari, così come Eddie Salcedo col Genoa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna