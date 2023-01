Sommer, il Borussia fa muro al Bayern Monaco: ora non si muove -Sky

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach al Bayern Monaco. Secondo Sky, la situazione si è evoluta.

PORTIERE – La situazione in porta dell’Inter subirà dei cambiamenti. Samir Handanovic ha già le valigie in mano, il sostituto preferito è Yann Sommer per il quale ci sono novità. Questo l’aggirnamento di Marco Demicheli a Sky: «Per quanto riguarda il mercato dell’Inter rimane la questione Handanovic. Probabile che vada via a zero a giugno e che arrivi quindi un altro portiere per sostituirlo. Il favorito è Yann Sommer, la notizia importante è che il Borussia Mönchengladbach ha dichiarato che non lo cederanno al Bayern Monaco in questa sessione di mercato. Eventualmente andrà via a parametro zero a giugno, ma sarà una scelta del portiere». A giugno dunque l’Inter avrà le stesse probabilità delle altre squadre, fatto salvo del disponibilità economiche ovviamente.